Köyceğiz’de kursiyerlerin yılsonu sergisi

Halk Eğitim Merkezi binasında açılan sergide kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin ardından Köyceğiz kordonunda giyim öğretmenleri, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan kıyafetlerin defilesi yapıldı. Defilede sergilenen kıyafetler katılımcıların beğenisini topladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ise ilgiyle izlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, programda yaptığı konuşmada, yılsonu sergisine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Erdinç Dolu ve tüm davetlilere, ayrıca yılsonu sergisinin hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitim Merkezi yetkilileri ile kursiyerlere teşekkür ettiğini söyledi.

Programa, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mustafa Ten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Sezgin Sağun, kurum müdürleri, kursiyerlerin aileleri ve kursiyerler katıldı.