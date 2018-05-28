Köyceğiz’de mevsimlik çiçek dikimi

Köyceğiz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında Köyceğiz Kordonunda kalp ve nehir figürlü çiçeklerin dikimi yapıldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, refüj ve kavşaklar başta olmak üzere şehrin ilk izlenimini yansıtan girişlere, parklara iki ve üç boyutlu şekiller verilerek çiçekler dikildiğini aktardı.

Başkan Ceylan; “Yaklaşık 10 çeşit bitkinin kullanıldığı, değişik şekil ve geometrik figürler ile dikimi yapılan çiçekler, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Öte yandan kalp, nehir figürleri çiçeklerle bezendi. Ekiplerimiz, Köyceğiz’in birçok noktasında yaz mevsiminin çiçeklerle renklenmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yazlık çiçek dikiminin program dahilinde devam edeceğini bildirdi.