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08 Mayıs 2018 11:05

Köyceğiz’de müzik şöleni

Köyceğiz Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu müzikseverlerle buluştuKöyceğiz Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında, Belediye Türk Sanat Müziği Korosu, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonunda “Bahar Konseri” verdi.

Köyceğiz’de müzik şöleni

08 Mayıs 2018 11:05

Köyceğiz Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu müzikseverlerle buluştu


Köyceğiz Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında, Belediye Türk Sanat Müziği Korosu, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonunda “Bahar Konseri” verdi. Konsere, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.


20 kişilik koro Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserlerini dinleyiciyle buluşturdu. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, konserin sonunda koroyu temsilen Suat Işık Özten’e çiçek verdi.


Konseri onurlandıran herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Belediye Başkanı Kamil Ceylan, gecede yaptığı konuşmada; "Sanat Müziği koromuz birbirinden güzel şarkılar icra ederek muhteşem bir müzik ziyafeti sundu ve bizlere müstesna bir gece yaşattı. Koro şefimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.


Yönetmen Suat Işık Özten ise; “Yaklaşık bir sezondan beri her gün amatör ruhla çalışıyoruz, bu güzel gecede müzikseverler ile buluşmaktan mutluyuz.” dedi.




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