Köyceğiz’de öğrencilere kırtasiye yardımı

Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Köyceğiz’de okullara kırtasiye yardımı yapıldı.

THK Köyceğiz Şube Başkanı Meral Gümüş ve şube saymanı Bilge Kınalı tarafından, Köyceğiz ilçesinde bulunan ana sınıfı öğrencilerine boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine ise defter ve kalem dağıtıldı.

THK Köyceğiz Şube Başkanı Meral Gümüş her yıl model uçak kursu açarak öğrencilere Türk Hava Kurumu’nu tanıtıp sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gümüş "Ayrıca her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıp geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize havacılığı sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.