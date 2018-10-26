İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de orman yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Ekincik Mahallesi Karamehmet Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Ekincik Mahallesi Karamehmet Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 teknik personel, 2 muhafaza memuru ve 35 söndürme işçisiyle müdahale edildi.


Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.