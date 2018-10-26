Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Ekincik Mahallesi Karamehmet Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 teknik personel, 2 muhafaza memuru ve 35 söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.