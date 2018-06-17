Köyceğiz’de Plaj Hentbol Şampiyonası başlıyor

Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası 25-29 Haziran tarihleri arasında Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı’nda oynanacak.

1998 yılında başlayan ve 20 yıldır devam eden organizasyona tüm sporseverleri davet eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, tüm üniversite ve spor camiasının kanıksadığı Üniversiteler Plaj Hentbolu Şampiyonası’nın, bu yıl da ev sahipliğimizde yapılacak olmasından bir eğitimci olarak onur duyuyorum.” dedi.

Yıllardır ulusal ve uluslararası katılımla devam etmesinde katkıda bulanan ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Ceylan, şunları söyledi; “Öncelikle şampiyonaya adını veren merhum hocamız Yaşar Sevim’i rahmetle anıyor ve dönem belediye başkanlarımıza, tüm sporcularımıza, üniversitelerimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Akdeniz ve Ege’nin birleştiği yerde Köyceğiz Gölü’nün kucakladığı yeşil ile mavinin buluştuğu ilçemizde, artık Köyceğiz’in bir parçası haline gelen ve sizlerin de katılımıyla canlanan şampiyonaya her yıl olduğu gibi bu yılda ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Paylaşma, kaynaşma ve eğlenceyi spor çatısı altında birleştiren şampiyonamıza tüm hentbol severleri, eşsiz doğal güzellikler sunan Köyceğiz’e bekliyoruz.”