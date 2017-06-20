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20 Haziran 2017 11:52

Köyceğiz’de plaj hentbolu heyecanı 4 Temmuzda başlıyor

Türkiye 20.

Köyceğiz’de plaj hentbolu heyecanı 4 Temmuzda başlıyor

20 Haziran 2017 11:52

Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası 4-8 Temmuz tarihleri arasında Köyceğiz Belediyesi Delta Plajında yapılacak.


Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve Köyceğiz Belediyesince organize edilen şampiyonaya tüm sporseverleri davet etti.


Şampiyonanın 1998 yılından bu yana yapıldığını hatırlatan Başkan Ceylan, “Yıllardır ulusal ve uluslararası katılım ile devam etmesine katkı da bulunan başta merhum hocamız Yaşar Sevim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Şampiyonanın her yıl olduğu gibi paylaşmayı, kaynaşmayı ve eğlenceyi spor çatısı altında birleştireceğine inandığını dile getiren Ceylan, tüm hentbol severleri bir kez daha Köyceğiz’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.




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