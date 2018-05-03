Köyceğiz’de Portakal Çiçeği bisiklet festivali düzenlendi

Köyceğiz Portakal Çiçeği Bisiklet Günleri" festivali yapıldı.

Çeşitli illerden gelen bisiklet ve doğa tutkunu 150 bisikletçi Köyceğiz Gölü kıyısında bulunan Kulak Mesire alanında çadır kurarak kamp yaptı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’nın verdiği startla pedal basmaya başlayan bisikletçiler, Köyceğiz gölü, portakal tarlaları arasından geçti, Portakal Yolu, Döğüşbelen, Balcılar, Kaunos Kral Mezarları, Çandır Sığla Yolu güzergahını izleyerek turu tamamladı.

Bisiklet tutkunu ve organizasyon sorumlusu Göktürk Günal “Festivalimizin bu yıl dördüncüsü birçok farklı şehirden 150 katılımcı ile gerçekleştirildi. Köyceğiz’in bisiklet parkurları diye düşündüğümüz rotaları festival ile birlikte insanlara anlatmak tanıtmak istedik. Kaunos ve Yuvarlakçay temelli olmak üzere göl etrafında planlanmış bir tur bu. Amacımız bisiklet binme alışkanlığını artırmak ve ekolojik turizme katkı sağlamaktı” diye konuştu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise, “Bu sene 4’üncüsünü düzenlediğimiz bisiklet festivalimiz sona erdi. Geçen sene katılım 130 kişi civarıydı, bu sene 150’yi bulduk. Amaç burada turizmi canlandırmak, çevreyi, doğamızı, güzelliğimizi Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerimize tanıtmak. Şu anda bisiklet turizmi ülkemizin gelişen turizminin bir branşı olarak gözüküyor. Biz de buna destek oluyoruz. Daha da geliştirerek, uluslararası bir organizasyon yapmayı da hedefliyoruz” dedi.