Köyceğiz’de Ramazan şenliği

Geleneksel Köyceğiz Ramazan Şenliği başladı.

Köyceğiz kordonundaki Sinema Festival Alanı’nda yapılan açılış programında konuşan Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, hoşgörü ortamında devam eden Ramazan ayında, Belediye tarafından düzenlenen eğlencelerin ilçeye farklı bir hava kattığını belirtti.

Açılış programında Köyceğiz Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin hazırladığı Manili Ramazan davulu gösterisi izleyicilerin beğenisini kazandı. Şef Hakan Koparan yönetimindeki “Sığla Ritim Show” gösterisi ile vatandaşlar eğlenceli saatler yaşadı.

Şenlik kapsamında Köyceğiz kordonunda kurulan sahnede her gün geleneksel orta oyunlarından Hacivat Karagöz, Aşuk Maşuk, Nasreddin Hoca gösterileri ve çeşitli yarışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Çevre ilçelerin de ilgisini çeken şenlik, sahura kadar ziyaretçi ağırlayacak.

Ramazan boyunca yöresel tatlar ve lezzetlerin yanı sıra alışveriş sergisinin yer alacağı şenliğin ardından Köyceğiz Belediyesi tarafından 13 Haziran Çarşamba günü Urfa Sıra Gecesi Konseri ve 5 bin kişiye iftar yemeği verileceği bildirdi.