Köyceğiz’de “Sağlıklı Yaşam” semineri

Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi Kadın Akademisi Kadın ve Sağlık grubun tarafından düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak MSKÜ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Yıldıztekin katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Dr. Yıldıztekin, Bilim ve Teknolojideki gelişmelere atıfta bulunarak, birçok bitkisel ilacın yerini sentetik, fabrikasyon ilaçların aldığını, ancak sentetik ilaçların bazı yan etkilerinin ortaya çıkması, bazen de çaresizliğin, insanların tekrar bitkilerle tedavilere yönelmesine neden olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, Köyceğiz’in çok zengin bitkisel kaynağa sahip olduğu ve tıbbi bitkilerin büyük bir ticari potansiyel olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Tıbbi ve Aromatik bitkilerin kültüre alınarak tarımının yapılır hale gelmesi hem biyolojik çeşitliliğin korunması, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Kadın Akademisi Başkanı Berrin Orhan ise, toplantının oldukça verimli ve güzel bir sohbet eşliğinde geçtiğini ve yaz döneminde Köyceğiz Kadın Akademisi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bazı uygulamalara da katılmak istediklerini ifade etti.

Köyceğiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Halil Karanfiloğlu da toplantı ile ilgili olarak, Köyceğiz’de doğal olarak yayılış gösteren bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde ve belirtilerinin ortadan kaldırılmasında kullanılan bazı bitkilerin özelliklerini tanıma ve pratik uygulamalar ile ilgili ana hatlardan oluştuğunu vurguladı.

Karanfiloğlu; “Köyceğiz iklimi,temiz havası,suyu ve genel bitki örtüsü itibarı ile burada yaşayan insanların sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat sürmesine sebebi oluyor.Dünyada tek Köyceğizde olan Sığla ormanın temiz havası ve sığla yağının bir çok hastalığa şifa oluşu Genel olacakta bitki örtüsü ve ormanları ile sağlıklı ve uzun yaşamak Köyceğiz’de mümkün zaten Ölemez dağı ve Sandraz dağı eteklerinde insanlar şifa oluyor.Doğal ve organik ürünler Çam balı ,Bir çok bitkisel ilaç yapımında kullanılan bitki çeşitliği ,Temiz havası ,ikliminin etkisi ,tarihi Şifa kaynağı Sultaniye kaplıca ve içmesi ile Köyceğizde sağlıklı ve uzun yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir şehir Köyceğiz” dedi.

Köyceğiz Belediyesi Kadın akademisi tarafından Köyceğiz de Alternatif Tıp konulu yıl içerisinde birçok toplantı yapılıyor. Akademisyenler davet ediliyor. Köyceğiz Belediyesi Yaşlı destek projesi kapsamında Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam ile ilgili sportif aktiviteler, Fizyoterapi uygulamaları ve bakım hizmetlerinin yanında psikolojik destekte sunuyor.