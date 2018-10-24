İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de “Sıcak Evim” projesi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, kaymakamlık tarafından hazırlanan "Sıcak Evim” projesi kapsamında üç evin bakım ve onarımı tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kaymakamlık tarafından hazırlanan "Sıcak Evim” projesi kapsamında üç evin bakım ve onarımı tamamlandı.


Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sunulan proje kapsamında ilçedeki üç evin bakım ve onarımı yapıldı.


Kaymakam Erdinç Dolu, beraberinde Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan ile bakım ve onarım yapılan evlerde incelemelerde bulundu.


Kaymakam Dolu, barınma yardımları kapsamında toplam 17 hanenin onarımının yapılmasının planlandığını belirtti.


Fon Kurulunda görüşülmeyi bekleyen 14 ev onarım talebi bulunduğunu aktaran Dolu; “Barınma yardımı kapsamında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza sunduğumuz projelerin büyük çoğunluğunun kabul edilmesi bizleri fazlasıyla memnun etti. Projelerimiz bundan sonra da artarak devam edecek." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.