Köyceğiz'de “Sıcak Evim” projesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kaymakamlık tarafından hazırlanan "Sıcak Evim” projesi kapsamında üç evin bakım ve onarımı tamamlandı.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sunulan proje kapsamında ilçedeki üç evin bakım ve onarımı yapıldı.

Kaymakam Erdinç Dolu, beraberinde Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan ile bakım ve onarım yapılan evlerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dolu, barınma yardımları kapsamında toplam 17 hanenin onarımının yapılmasının planlandığını belirtti.

Fon Kurulunda görüşülmeyi bekleyen 14 ev onarım talebi bulunduğunu aktaran Dolu; “Barınma yardımı kapsamında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza sunduğumuz projelerin büyük çoğunluğunun kabul edilmesi bizleri fazlasıyla memnun etti. Projelerimiz bundan sonra da artarak devam edecek." dedi.