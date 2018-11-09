Köyceğiz'de “Temiz Çevrem” kampanyası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde “Temiz Çevrem” kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Kooperatifi koordinasyonunda yürütülen “Temiz Çevrem” kampanyası kapsamında kordon boyu, Delta Plajı, Kulak Mesire Alanı ve ilçe merkezinde çevre temizliği yapıldı.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği, Türk Hava Kurumu (THK) Köyceğiz Şubesi, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Köyceğiz Engelliler Derneği, Köyceğiz Kadın Akademisi, Köyceğiz Hayvan Dostları Derneği'nin (HAYDOG) destek verdiği çevre temizliği için Cumhuriyet Meydanında toplanan gönüllüler yaklaşık 2 saat çöp topladı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima'da etkinliğe katılarak gönüllüler ile birlikte çevre temizliği yaptı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaymakam Dolu; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülük ettiği proje kapsamında Köyceğiz'de faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve öğrencilerimiz ile birlikte ilçemizin en işlek caddelerinde ve kordon boyunda, farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak amacıyla çevre temizliği yaptık. Çok fazla atık olmamakla birlikte vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya çevremize sahip çıkmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin ve halkın bilinçlendirilmesinin önemine değinen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Kordonumuzu, sahilimizi temizledik. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, artıklarını bidonlara atmasını veya poşetleyerek bidonların yanına bırakmasını bekliyoruz. Çöpü olduğu yerde bırakmayalım ki, başka birisi geldiği zaman orayı temiz bulsun. Bulmak istediği gibi bıraksın vatandaşlarımız.” diye konuştu.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Melda Özden, etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Çevre temizliği etkinliklerinin sık sık tekrar edilmesini istediklerini belirten Özden; “hepimiz kapımızın önünü temiz tutarsak çevre ile ilgili çok fazla sorunumuz kalmaz diye düşünüyoruz.” dedi.