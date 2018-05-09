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09 Mayıs 2018 17:21

Köyceğiz’de trafik haftası kutlaması

5-11 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Trafik Haftası’nda, trafik kazalarına dikkat çekerek, hem önlemlerin, hem de bireylerin trafik kurallarına duyarlılıklarının artırılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Köyceğiz’de trafik haftası kutlaması

09 Mayıs 2018 17:21


Etkinlikler kapsamında Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sürücülere çiçek takdim etti. Araç sürücülerini bilgilendiren ekipler can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.


Bisiklet kullanıcılarına da bilgiler veren Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla da Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler ile bir araya geldi. Özel bireyler ellerinde telsizlerle kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine büyük ilgi gösterdi. Telsizden anons geçme fırsatı bulan özel bireyler emniyet müdürlüğü ekiplerine “Trafik Haftası kutlu olsun, iyi görevler” dedi.


Polis ekiplerinden trafik kuralları hakkında da bilgi alan özel bireyler, ekip aracı ile gezme şansı buldu. Ekip aracı ile gezen özel bireylerin mutluluğu gözlerinden okundu.




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