Köyceğiz’de trafik kazası; 2 ölü

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Muğla karayolu Köyceğiz ilçesi Ağla mahallesi kavşağında Muğla istikametine seyreden Selahattin Kahraman idaresindeki 48 L 0046 plakalı araca, aynı yönde seyreden Ufuk Uysal (23) idaresindeki 48 JJ 076 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Ufuk Uysal ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Taşgın (24) yaralandı.

Görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Taşgın, olay yerinde hayatını kaybederken, Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.