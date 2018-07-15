Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 02:19

Köyceğiz’de trafik kazası; 2 ölü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Köyceğiz’de trafik kazası; 2 ölü

15 Temmuz 2018 02:19


Edinilen bilgiye göre; Fethiye Muğla karayolu Köyceğiz ilçesi Ağla mahallesi kavşağında Muğla istikametine seyreden Selahattin Kahraman idaresindeki 48 L 0046 plakalı araca, aynı yönde seyreden Ufuk Uysal (23) idaresindeki 48 JJ 076 plakalı motosiklet arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Ufuk Uysal ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Taşgın (24) yaralandı.


Görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılardan Taşgın, olay yerinde hayatını kaybederken, Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç