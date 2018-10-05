Köyceğiz'de yoga günleri

Köyceğiz'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sokak Yogası Günleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Köyceğiz Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikle 300'e yakın yerli ve yabancı yoga sever Köyceğiz'de bir araya geldi.

Etkinlikte genç, yaşlı, çocuk ve engelli gruplar uzman yoga eğitmenleri eşliğinde gün boyunca yoga yapıyor.

Yoğa eğitmeni Ferhan Yüksel, yoga günleri verdiği destek için Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a teşekkür etti.

Yoga yapmak amacıyla başlattıkları etkinliğin ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Yüksel; “Uzman olduğumuz konuyu karşılık beklemeden paylaşmak için, hizmet için bir etkinlik yapıyoruz.” diye konuştu.

Yoga'nın birleştirici bir özelliği olduğunu söyleyen Yüksel; “Bütün dünyada uygulanan yoğa teknikleri var o tekniklerin hemen hepsi 5 günlük süre içerisinde uygulanıyor. Ayrıca uzak doğu savunma sanatları var, tanıtılıyor. Ders veriliyor. Terapi teknikleri var. Sağlıklı yaşam programları var. Bunlar tanıtılıyor ve uygulanıyor.” dedi.