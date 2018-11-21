Köyceğiz'de yolları su bastı

Öğrenci servisi mahsur kaldı. Arı kovanları sular altında kaldı.

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren sağanak nedeniyle Köyceğiz Ekincik yolu trafiğe kapandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı.

Su baskını arıcıları da olumsuz etkiledi. Arı kovanları sular altında kaldı.

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre Cuma gününe kadar yağışlı havanın etkisini göstereceği bildirildi.