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21 Mayıs 2018 18:34

Köyceğiz’de zincirleme kaza; 6 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Köyceğiz’de zincirleme kaza; 6 yaralı

21 Mayıs 2018 18:34


Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Yangı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Tutar yönetimindeki 48 T 2017 plakalı ticari araç, Ergin Gözen’in idaresindeki 34 CKP 88 plakalı otomobil ve Zafer Tosun’un kullandığı 48 N 3431 plakalı araç, Yangı Kavşağında çarpıştı.


Çarpışmanın etkisi ile sürücüler Ali Tutar (65) ile Ergin Gözen’in (80) yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Şahizer Gözen (67), Melek Tosun (69), Periştah Tosun (49) ve Gökhan Çakıloğlu (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.


112 ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Melek Tosun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer 5 yaralı Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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