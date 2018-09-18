Köyceğiz'in Cittaslow macerası onay aşamasına geldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 2017 yılında CittaSlow (Sakin Şehir) başvurusu gerçekleştirmiş, adaylığı kabul edilmişti. Adaylık süresi içerisinde Köyceğiz Cittaslow Değerlendirme dosyası tamamlandı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz CittaSlow koordinatörü Halil Karanfiloğlu, Cittaslow Türkiye Temsilcisi Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Soyer'e, Köyceğiz Cittaslow dosyası teslim edildi.

Köyceğiz'in başvuru dosyası Sinop'un Gerze ilçesinde Yapılan Cittaslow toplantısında Ulusal komite tarafından kabul edildi. Dosya, 22 Eylül'de İtalya'nın Torino Şehrinde yapılacak Uluslararası Cittaslow toplantısında onay için sunulmaya uygun bulundu.

Köyceğiz Cittaslow koordinatörü Halil Karanfiloğlu, Türkiye'nin 16'ncı Cittaslow kenti olmaya aday Köyceğiz'in sakin şehir felsefesine uygun olduğunu belirterek; “Kentin doğasını ve tarihsel özelliklerini en büyük zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz ve kentin kendine özgü kimliğini korumayı temel alıyoruz. Kendi özelliklerimizi ön plana çıkartarak markalaşmak ve farkındalık oluşturmak amacındayız.” diye konuştu.

Köyceğiz'in sakin şehir onayını kısa sürede almasını beklediklerini dile getiren Karanfiloğlu; “Cittaslow hareketinin kuruluş amacı, kentlerin kendi kimliklerine; mimarilerine, mutfaklarına, zanaatlarına, doğal ve tarihi ile birlikte gelenek, göreneklerine, sakin yaşamlarına sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan birbirine benzeme ve aynılaşmanın önüne geçilmesi. Bizim çalışmalarımız da bu felsefe doğrultusunda oldu bu şekilde olmaya da devam edecek.” dedi.