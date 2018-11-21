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Köyceğizli çiftçiye pikan cevizi ve incir eğitimi

Muğla Valisi Esengül Civelek’in Köyceğiz’de muhtarlarla yaptığı toplantılar kapsamında Pikan Cevizi ve İncir yetiştiriciliği konularında desteklemeyapılmasını talep etmesi üzerine, Köyceğiz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Pikan cevizi yetiştirilen mahalleler ile yetiştirmeye elverişli mahallelerde gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları yapıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in Köyceğiz'de muhtarlarla yaptığı toplantılar kapsamında Pikan Cevizi ve İncir yetiştiriciliği konularında destekleme


yapılmasını talep etmesi üzerine, Köyceğiz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Pikan cevizi yetiştirilen mahalleler ile yetiştirmeye elverişli mahallelerde gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları yapıldı. Ayrıca Eski Köyceğiz Mahallesinde 2 çiftçiye 7 dekar demonstrasyon bahçesi tesis edildi.


Köyceğiz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Köyceğiz ilçesinin merkeze uzak kırsal mahallelerinden Akköprü ve yakınındaki mahallelerde İncir yetiştiriciliğinin yapıldığı ve kuru incir ticaretinin yöre halkının önemli gelir kaynağı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili olarak arazilerde yapılan incelemelerde birtakım eksikliklerin olduğu, yeterli üretim ve kaliteli ürün elde edilemediği görüldü. Üreticilerin bu konulardaki istek ve talepleri de dikkate alınarak İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca çiftçi toplantıları ile eğitim çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yetiştiricilik konusunda uzman teknik elemanlar davet edilerek bir çiftçi toplantısı düzenlendi. İki çiftçimizin talepleri doğrultusunda demonstrasyon amaçlı 4 dekar incir bahçesi tesis edildi. Tesis edilen bahçelerde kurutmalık incir çeşitlerinden bir üreticimizde Sarı lop çeşidi, diğerinde Akça İncir çeşidi kullanıldı. Tesis edilen bahçelerin bakım ve kontrolleri Köyceğiz İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılmaktadır” diye ifade edildi.

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