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01 Mart 2018 12:19

Köyceğizli kızlar Türkiye Şampiyonasında Muğla’yı temsil edecek

Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liseler Arası Genç Kızlar Futbol Müsabakalarında şampiyon oldu.

Köyceğizli kızlar Türkiye Şampiyonasında Muğla’yı temsil edecek

01 Mart 2018 12:19


Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muğla İl Birinciliği final maçında Dalaman Adile İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-0’lık skorla yenerek il birincisi oldu.


Liseler Arası Genç Kızlar Futbol Müsabakalarında grup maçlarının tümünü kazanan Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz MTAL Kız Futbol Takımı 1-6 Mart 2018 tarihleri arasında Manisa’da yapılacak Türkiye Çeyrek Final müsabakalarına katılarak Muğla’yı temsil etmeye hak kazandı.


Köyceğizli kızların başarısından dolayı okulu ziyaret eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, öğrencileri, okul müdürü Niyazi Erken’i ve beden eğitimi öğretmeni Tuğrul Beşgül’ü tebrik etti.


Ceylan, Manisa’da yapılacak Türkiye Genç Kızlar Çeyrek Final müsabakalarında öğrencilerin Köyceğiz ve Muğla’yı başarı ile temsil edeceklerine inandığını söyleyerek, başarılarının devamını diledi.


Ceylan, Manisa’da yapılacak müsabakalar için gerekli desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.




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