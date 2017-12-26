Köyceğizli öğrencilerden dayanışma ve kardeşlik örneği

Lise öğrencilerinin, kardeş okul belirleyip ziyarette bulunma ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etme isteklerini değerlendiren okul idaresi “Kardeş Okul” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştı. Kardeş okul belirledikten sonra ziyaret edilecek okulla iletişime geçen öğrenciler ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ihtiyaçlarının neler olduğunu belirledi. Daha sonra öğrenciler imkanları ölçüsünde gerekli malzemeleri temin ederek öğrencilere ulaştırdı.

Proje kapsamında Otmanlar Serkis İlkokuluna kardeş okul ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, burada minik öğrencilere aldıkları hediyeleri vererek, oyunlar oynayıp neşeli dakikalar yaşadı. Öğrencilere oyuncak, kırtasiye, eğitim, giyim ve spor malzemeleri yardımı yapıldı.

Sosyal Sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Binici; “Her yıl farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yapmaktayız. Toplum hizmeti kapsamında gerek okullarımıza yönelik, gerek vatandaşlarımıza yönelik gerekse de doğaya karşı etkinlikler yapmaktayız. Kardeş okul kapsamında geçen eğitim-öğretim yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yalu Ortaokuluna yardımlarda bulunmuştuk. Bu yıl da ilçemize bağlı Otmanlar Serkis İlkokulunu “Kardeş okul” olarak belirleyerek büyük bir kampanya başlattık. İngilizce öğretmenimiz Feride Hanım’ın rehberliğinde birçok öğretmen arkadaşım, öğrencilerimiz, velilerimiz, kursiyerlerimiz ve Köyceğiz Esnafı kampanyamıza büyük destek verdiler. Yapılan yardımlarımız daha çok oyuncak, kırtasiye, eğitim, giyim, spor malzemelerinden oluşmakta, 85 öğrencimizin tamamına hediyeler verdik. Öğrencilerimiz okul öğrencileri ile oyunlar oynadılar. Onlarla sohbet ettik. Onları okulumuza davet ettik. Değerler eğitimi kapsamında “yardımlaşma” çok önemli bir olgudur. Bu duyguyu öğrencilerimizin yaşaması ve kendilerinden farklı şartlarda yaşayan insanları yerinde görmeleri son derece önemlidir. Kampanyamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrencileri için hayatları boyunca unutamayacakları bir gün olduğunu dile getiren Otmanlar Serkis İlkokulu Müdürü Osman Soy; “Bu güzel çalışmadan dolayı Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ece Yıldırım ise şunları kaydetti; “Onların mutluluğunu görmek bizim için en güzeli. Çocukların gözündeki mutluluk projemizin en güzel sonucu. Bu konuda bize destek olan öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.”