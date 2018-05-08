Köyceğizli öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler ile buluştu.

Proje kapsamında okuldan 9 öğretmen ve 10 öğrenci gönüllü olarak 11 aileye çeşitli yardımlarda bulundu.

Okul Müdürü Cafer Binici, projenin amaçları ve içeriği ile ilgili olarak, “Bu proje ile öğrencilerin yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi; hoşgörüye, saygıya, sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip olarak yetişmeleri; toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları; sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi; ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında okulumuzdan 9 öğretmen ve 10 öğrenci gönüllü olarak görev almıştır. Toplam 11 aileye maddi ve gıda yardımı, bahçe işlerinde yardım ve hayatlarını kolaylaştıracak bilgi paylaşımı yapılmıştır. Okulumuz Yabancı Diller Kulübü, Spor Kulübü, Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü, Denizcilik Kulübü ile Yayın ve İletişim kulübü aktif olarak yer almıştır. Proje bitiminde hedeflenen amaçlara ulaşılmış ve öğrencilerimiz ile ihtiyaç sahibi aileler bir araya getirilmiştir. Böylece toplum ile okullarımız arasında paylaşımlar artmış ve öğrencilerimizin olumlu değerler kazanmaları sağlanmıştır. Proje kapsamında maddi desteklerinden dolayı Okul Aile Birliğimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum”dedi

Müdür Yardımcısı Seray Dere projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerin gönüllü olarak projeye destek olduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin yardımlaşma duyguları gelişirken okullarımız ile toplum arasında güçlü bağlar oluştu. Projenin yürütülmesinde bize desteklerinden dolayı okul müdürümüze, okul aile birliğimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.