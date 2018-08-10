Köyceğizli pehlivan kızlar madalyaları sıraladı

5-6 Ağustos’ta Ankara’da düzenlenen 11-13 Yaş Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı, 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 3 beşincilik ile 41 takım arasında 4’üncü olarak zirveyi hedeflediğini gösterdi.

Şampiyonada, 58 kilo da güreşen Muhlise Yıldırım, Türkiye ikincisi, 46 kiloda Rahime Ercan Türkiye üçüncüsü oldu. 42 kiloda Nisanur Armağan, 46 kiloda Mümine Koç ve 62 kiloda Büşra Kılınç ise Türkiye beşinciliğini elde etti.

Daha yolun başında olduklarını söyleyen antrenör Elis Yıldız, 9 aylık bir çalışma sürecinin ardından Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı’nın önemli dereceler elde ettiğini belirtti.

Katıldıkları müsabakalarda zirveyi hedefleyen bir takım olduklarını gösterdiklerini vurgulayan Yıldız; “Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Sporcularımı kutluyorum. Amacımız katıldığımız müsabakalardan Köyceğiz’imize madalyalarla dönmek. Desteğini esirgemeyen Köyceğiz Belediye Başkanımız Kamil Ceylan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Mayıs ayında Afyon’da yapılan Minik 2 Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda, 54 kiloda mücadele ederek, Türkiye şampiyonluğunu elde eden Selvi İlyasoğlu, 46 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Rahime Ercan ve 58 kiloda üçüncülüğü kazanan Muhlise Yıldırım, 19 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Afyon’da yapılması planlanan Minik 2 Bayanlar Balkan Şampiyonası için Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Öte yandan, 54 kiloda Türkiye Şampiyonu Selvi İlyasoğlu, 4-6 Temmuz’da Macaristan da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti.