Köyden çıkıp madalyayla döndüler

Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi’nde Aile Hekimi Ejder Sözen yönetiminde ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanan Bencik Okçuluk Takımı, Antalya’da düzenlenen Türkiye Büyükler Gençlik Kupası’ndan da eli boş dönmedi. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım seçmeleri niteliğinde olan yarışmalara, 81 kulüpten 631 sporcu katıldı.

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda, Emircan Haney 353 puan atarak Yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı. Haney, elde ettiği bu başarıyla milli takım seçmelerinde de birinci sıraya yerleşti. Gülçin Balık, Sevda Yaka ve Songül Lök’ten oluşan kız takımı, büyükler kategorisinde finalde rakibine yenilerek Türkiye ikinciliği elde etti ve üç gümüş madalya kazandı. Gençler kategorisinde ise Emircan Haney ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Bu sonuçlarla, Emircan Haney, Gülçin Balık, Sevda Yaka ve Songül Lök, milli takım baraj puanlarını geçmeyi başardı.

Takımının kurulduğu günden bu yana 113 madalya ve 21 Türkiye rekoru kazanmasından dolayı mutlu olduğunu belirten takım antrenörü Ejder Sözen, “Üç hafta sonra Yıldızlar Gençler Türkiye Şampiyonası için yine Antalya’ya gideceğiz ve Avrupa Şampiyonası için Milli Takım Seçmeleri tamamlanmış olacak. Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası’nda hem erkeklerde hem de kızlarda ülkemizi temsil etmek istiyoruz” dedi.