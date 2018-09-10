Kozağaç'ın içme suyu sıkıntısı sona eriyor

İl genelinde içme suyu sıkıntısı yaşayan bölgelerdeki çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan İlçesi Kozağaç Mahallesinin su sıkıntısını ortadan kaldırıyor.

Mahallede bulunan kaynaklardan elde edilen suyun yetersiz olması nedeniyle bölgede özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanıyordu. Bunun üzerine çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bölgeye yaklaşık bin 330 metrelik yeni içme suyu projesi hazırladı. Hazırlanan proje ihale edilirken ihaleye kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Kısa süre içerisinde ilk kazmanın vurulacağı çalışma sonunda yeni kaynaktan elde edilen su yeni yapılan hatla Kozağaç Mahallesini besleyen depoya aktarılacak. Böylelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallenin yaşadığı su sıkıntısı ortadan kaldırılacak.