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16 Haziran 2018 20:25

Krem kutularının içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul’dan Bodrum’a şehirlerarası otobüsle gelen 2 kişinin kozmetik çantalarının içerisinde el kremine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Krem kutularının içinden uyuşturucu çıktı

16 Haziran 2018 20:25


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında S.B ve K.Ö. adlı 2 zanlının otobüs ile İstanbul’dan Bodrum’a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. 2 kişi otobüsten iner inmez ekiplerle karşılaştı. Valizleri ve getirdikleri eşyalar didik didik aranan S.B. ve K.Ö.’ye ait bir çantanın içerisinde el ve yüz kremi kutularının içerisine gizlenmiş 80 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarına 2 kişinden S.B tutuklanırken K.Ö ise adli kontrolü serbest bırakıldı.




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