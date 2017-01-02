Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 16:07

Küçük boy balık satan işletmelere 3 bin 339 TL para cezası

Küçük boy balık satan işletmelere 3 bin 339 TL para cezası

02 Ocak 2017 16:07

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için yasadışı olarak avlanan su ürünlerinin satışının engellenmesine yönelik Sahil Güvenlik ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde denize kıyısı olan ilçelerde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı SG Bot Komutanlığı personeli Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde 40 restoran, balık satışı yapılan market vb. perakende su ürünleri satış yerinde denetim yaptı. Avlanması ve satışı yasak türlerin (Orfoz, Lagos) ve küçük boyda balıkların satışına yönelik olarak denetimlerde küçük boyda ve avlanması yasak balık türlerinin satışını yaptığı tespit edilen 3 su ürünleri satış yerine 3 bin 339 TL idari para cezası uyguladı ve küçük boydaki balıklara el konuldu.
Mavi Vatan denizlerimizde su ürünleri kaynaklarının korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesine yönelik ilgili tüm kamu kurumları, işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam edilecektir.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç