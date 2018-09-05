Küçük Halit hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor

Fethiye’nin Çamköy Mahallesi’nde tekniker Halil Güldür ile eşi Hatice Güldür’ün 2017 yılında dünyaya gelen bebekleri Halit, doğumdan sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bebeğe "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konuldu. Bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden küçük Halit’tin tedavisi için kök hücre nakli gerekiyor. Uygun ilik bulunması için öncelikle Halit’in ailesinden hastanede doku örnekleri alındı. Halit’in annesi Hatice ile yarım uyumlu olduğu belirlendi. Halit’e annesinden yapılan ilik nakli bir süre sonra başarısız oldu. Aile duyarlı vatandaşlardan Halit’in hayata tutunabilmesi için kök hücre bağışında bulunmasını bekliyor.

Baba Halil Güldür, Halit’in doğumdan sonra bir süre kuvözde kaldığını ve doktorların immün yetmezliği teşhisi koyduğunu söyledi. Kendisinden, eşinden ve kızından Halit için doku örneği alındığını belirten Güldür, “Annesi yarım uyumlu olduğu için birinci nakilde annesinden aldılar ama birinci naklimiz tutmadı. Yabancı ülkeden iki ilik vardı ancak onlar da olumsuz çıktı” dedi.

Çocuğunun bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için hasta olmaması gerektiğini dile getiren Güldür, kendilerinin de hasta olmamak için sürekli ilaç kullandıklarını, evden çok az çıktıklarını ve tek kullanımlık ürünler kullandıklarını ifade etti. Vatandaşlardan Kızılay’a gidip kök hücre bağışı yapmalarını isteyen Güldür, “Kök hücrenin vericiye hiçbir zararı yok. İlik nakli olmazsa oğlumun yaşaması çok zor. Hastalıkla mücadele etme şansı yok. Bizim biran önce ilik nakline ihtiyacımız var. Ne olacağını bilmeden yaşıyoruz. ‘Çocuk ölecek mi?’ diye her gün korkarak yaşıyoruz. Bu süreç çok zor. Bilinçlenmediğimiz için Türkiye’de ilik bulması çok zor oluyor. Yurt dışında var ama oradan da gelmesi çok uzun sürüyor. Hastanelerde bir sürü çocuk ilik bekliyor" diye konuştu.