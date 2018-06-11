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11 Haziran 2018 20:29

Kuluçka makinesi yangın çıkardı

Bodrum’da bulunan bir depoda kuluçka makinesinden dolayı yangın çıktı.

Kuluçka makinesi yangın çıkardı

11 Haziran 2018 20:29

Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Bugün öğle saatlerinde Yokuşbaşı Mahallesi Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sokak üzerindeki İbrahim Çırakoğlu’na ait ikametin bitişiğindeki depoda, kuluçka makinesinden yangın başladı. Bir anda büyüyen alevler, tüm depoyu sardı. Dumanı fark eden ikamet sahipleri ve bölgedeki bir kıraathanedeki vatandaşlar, bahçe hortumları ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vatandaşlarla birlikte alevlere müdahale etti. Ekipler, duman tahliye fanı ile de depo içerisindeki dumanı seyreltti. Yangının söndürülmesinin ardından depoda bir süre soğutma çalışması yapılırken depoda maddi hasar oluştu. Depo içerisindeki piknik tüpünün patlamaması ise şans olarak değerlendirildi.


Söndürme çalışmaları sırasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.




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