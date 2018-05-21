Kümeste gördüğü manzara karşısında şok oldu

Yalıkavak Mahallesi’nde bir vatandaşın bahçesine giren sokak köpekleri, 30 tavuğu telef etti. Tavukların sahibi Doğan Tuş, sabah gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.

Yalıkavak Mahallesi Devecioğlu Sokak’ta yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Doğan Tuş, uyandıktan sonra tavuklarına bakmak üzere kümese gitti. Kümesin içinde ve çevresinde tavuklarının, horozlarının ve civcivlerini ölü olarak gören vatandaş büyük şok yaşadı. Doğan Tuş’un haber vermesi üzerine olay mahalline gelen polis ve zabıta ekipleri incelemeler yaptı.

Sabah kalktığında tüm tavuklarının ölü olarak bulduğunu söyleyen Doğan Tuş,“Ben civcivlerime çocuk gibi baktım, üşümesinler diye ısıtma sistemi koydum. Daha önce de köpekler hindilerimi boğdu. Yalıkavak’ta çok sayıda başıboş köpek var. Biz de hayvanları seviyoruz, onlara zarar gelsin istemiyoruz. Fakat bu hayvanlar aç kalıp bizim hayvanlara saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulunması gerekir” diye konuştu.