Kurban pazarı hareketlendi

Karaburun Mahallesindeki canlı hayvan pazarında, bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Sıkı pazarlıkların ilginç görüntüler oluşturduğu pazarda, küçükbaş hayvanlar bin ila 2 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Canlı hayvan pazarının, her sene Kurban Bayramı öncesi açıldığını belirten besici Erdem Aşkın, “Kurbanlık pazarımız açıldı. Günlük 8 ila 10 hayvan satışımız oluyor. Pazarlıklar ise bin ve 2 bin lira arasında değişen fiyatlar ile başlıyor. Kurbanlık fiyatlarında arife günü düşüş yaşanacağı yönünde yanılgılar oluyor. Kurbanlık alacak vatandaşların arife gününe kalmamasını tavsiye ederim. Onlar için daha iyi olacaktır. Arife günü fiyatlar düşmez. Hayvanların iyileri ise önceden satılmış olur.” dedi.