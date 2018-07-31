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31 Temmuz 2018 00:58

Kürekle şahin öldüren adam bu kadarına da pes dedirtti

Bodrum’da bir şahsın kürekle Şahin’in kafasına burarak öldürülmesi tüyleri diken diken etti.

Kürekle şahin öldüren adam bu kadarına da pes dedirtti

31 Temmuz 2018 00:58

Yılan gören şahin avlandığı esnada bir adamın kürekle gelerek şahin’i kafasında vurarak öldürmesi bu kadarına da pes dedirtti.


Edinilen bilgilere göre, Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor. Cep telefonu ile çekim yapan kadının ise kürekle şahini öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, bak şahin anne diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle Şahin’in kafasına vurarak öldürüyor. Kadın ise şahini ölmesine niye böyle bir şey yaptı diyerek saklanıyor. Adam ise kapatın kameraları diyerek tepki gösteriyor. Kan donduran görüntü sonrasında hem şahinin hem de yılanın telef olduğu.




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