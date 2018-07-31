Kürekle şahin öldüren şahsa 10 bin TL para cezası

Bodrum’da bir şahsın kürekle şahinin kafasına vurarak öldürülmesi tüyleri diken diken etmişti. Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kürek darbesiyle öldürülmüştü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görüntüler hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Görüntüleri medya aracılığı ile gören Muğla Doğa Koruma ve Milli parklar yetkilileri konuyu araştırmak için harekete geçti. Kimliği açıklanmayan şahsı tespit ederek Kızılağaçtaki evine giden yetkililer yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Kürekli caniye koruma altındaki hayvanı öldürmekten ve kabahatler kanunundan toplam 10 bin lira para cezası kesildi. Şahsın kesilen cezaya büyük tepki gösterdiği öğrenildi.