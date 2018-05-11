Kursiyerlerden yıl sonu sergisi

S.O. (Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen sanat kurslarının "Yıl Sonu Sergisi" Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bodrum Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü iş birliğinde Eylül-Mayıs ayları arasında süren sanat kurslarında eğitmenler Muhtar Ayhan Uncuoğlu (Çini Minyatür), Berrin Akdere (Ebru), İlknur Atagür (Üç Boyutlu Şekillendirme), Özlem Subaşı (Yağlı Boya Resim), Ayten Yalçın (Karakalem Resim), Emine Demir (Sulu Boya Resim), Yeşim Orhan (Seramik), Müzeyda Tokmak Buluz (Tel Kırma-El Nakışı), Yüksel Coşkun Korkmaz (Takı Tasarım) öncülüğünde kursiyerler tarafında yapılan eserler sergilenmeye başladı.

Serginin açılışına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ünal konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "1 Eylül 2017’den şu ana kadar Bodrum Yarımadasında Bodrum Halk Eğitim Merkezi olarak açmış olduğumuz kursların sayısı 430 civarıdır. Bu kurslarımıza ise katılmış olan kursiyer sayısı 13.300 kişiyi bulmaktadır. Bu da Bodrum halkının yani siz kursiyerlerimizin Halk Eğitimin faaliyetlerine ve kurslarına ne kadar ilgi gösterdiğinizin bir göstergesidir. Bundan dolayı bu vesile ile hem katılımcılarımıza hem kursiyerlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Değerli kursiyerlerimizin üretmiş oldukları el emeği ürünlerin açılışını yapmada bize desteklerini esirgemeyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a ve ilgili personele teşekkürlerimi iletiyorum. Sergimizin açılışı hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.