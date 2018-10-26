Kurumlar ‘Trafil Elçisi' projesi için toplandı

Muğla'da trafik kaza sayısının ve kazalarda meydana gelen yaralanma ve ölüm vakalarının azaltılması amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ‘Trafil Elçisi' projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği tarafından il genelinde yaşanan trafik kaza sayısının ve kazalarda meydana gelen yaralanma ve ölüm vakalarının azaltılması amacıyla, trafik kazalarının önlemesi 100 günlük eylem planı çerçevesinde hazırlanan Trafil Elçisi projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda toplantı yapıldı. Toplantıya, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezince görevlendirilen kurum temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilin toplantıda yapılan çalışmaların tek bir çatı altında toplanmasına, proje için bir web sayfası oluşturulmasına ve web sayfasının veli, öğretmen ve öğrencilerin kullanımı için eğitim materyalleri, kurum çalışmaları gibi bilgileri içermesine, trafik bilinci konusunda dikkat çekici çeşitli kampanyaların başlatılmasına, özellikle ilkokullarda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına başlanmasına ve okullar için Kaza Bildirim Modülü oluşturulmasına karar verildi.