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22 Aralık 2016 01:16

Kuş Cenneti alevlere teslim

Kuş Cenneti alevlere teslim

22 Aralık 2016 01:16

Muğla’nın Dalaman İlçesinde çok sayıda kuş türünün yaşadığı Kocagöl mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Kapıkargın Mahallesi Kocagöl Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına, sazlık alanın bataklık olması nedeni ile müdahale edilemedi. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana ve Kapıkargın Mahallesindeki evlere sıçramasını önlemek için yanan sazlık alanın etrafında tedbir alarak 4 arazöz ve 1 tanker ile bekliyor.
İlk belirlemelere göre 15 hektarlık alanda etkili olan yangın devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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