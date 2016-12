Kuş cenneti kül oldu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde “Kuş Cenneti” olarak adlandırılan Kocagöl mevkiinde çıkan yangın sabah saat 05:00 civarı söndü. Ekipler alanın bataklık olması nedeni ile yangına müdahale edemezken, ormana sıçramaması için gerekli tedbirleri alarak yangının sönmesini bekledi.

Kapıkargın Mahallesinde “Kuş Cenneti” olarak adlandırılan 1. derece koruma altındaki Kocagöl mevkiinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 15 hektarlık alan kül oldu. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazöz ve 1 tanker ile tedbir alarak sabaha kadar yangının sönmesini bekledi.



“Hunharca avcılık yapılıyor”

Çok sayıda kuş türünün yaşadığı Kocagöl mevkiinde çıkan yangının ardından çevreciler duruma tepki gösterdi. Dalaman Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Süleyman Şahin; Kocagöl’ün Muğla ilinin 4 gölünden 1 tanesi olduğunu aktararak; “Burası yaban, göçmen kuşların konaklama ve beslenme alanı, gündüz genellikle denizde kalıyorlar. Ördek göçeği diye adlandırılan tepeden buraya doğru geliyorlar. Bu bölgede başka sulak alan kalmadığı için buraya akşamları yemlenmeye geliyorlar. Burada görüldüğü gibi avcı yolları var. Bu yangının mutlaka bir avcı tarafından çıkarıldığı belli, bir veya birkaç avcı ya sigara bıraktılar yada ateş yaktılar. Gördüğünüz gibi Badırnaz olarak adlandırılan bölgenin tamamı yanmış, hemen hemen 2 bin dönüm civarı arazi yanmış durumda, yazık milyonlarca canlı yandı. Bereket ormana atlamamış, rüzgar vardı atlayabilirdi. Burayı başta Kapıkargın köylüsü korumalı, maalesef vatandaşlar kendi gölüne sahip çıkmıyor. Her gün hunharca avcılık yapılıyor” dedi.



“Yemyeşilken, kapkara oldu”

Kapıkargın Mahallesi Muhtarı Sedat Orhan ise yangını fark ettiklerinde hemen Orman ve İtfaiye ekiplerine haber verdiklerini ifade ederek şunları kaydetti; “Akşam saat 6 buçuk 7 civarlarında yandığına dair telefon geldi çıkıp baktık, hemen Ormana ve Büyükşehir itfaiyesine haber verdim. Onlar geldiler. Rüzgarla beraber her yere dağıldı. Yukarı dağın olduğu bölgeye atlamasından korktuk. Ateş gölün her yerine yayıldı. Burası kuşların barındığı iyi bir alandı. Böyle olunca yemyeşilken sanki kapkara bir tarla gibi oldu. Burası 1. derece koruma altında. Böyle olmasını istemezdik. Çıkış nedenini bilmiyoruz.”