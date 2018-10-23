Kuş cennetinde korkutan yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaban kuşlarına yuva olan sazlıklarda yangın çıktı.

Foça Mahallesi Çalış Plajı'nın ön tarafında bulunan kuş cennetinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Fethiye orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bataklık bölgeye girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, alevlerin yayılmaması için sazlık alan çevresinde önlem aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıkan alanda çok sayıda kuş yuvası bulunduğunu söyledi. Bölgenin turizm açısından önemine değinen Ay, “Vatandaşlar bu gibi alanlarda daha dikkatli olmalı. En küçük bir ihmal çevreye, canlılara büyük zarar veriyor. Yangının çok ilerlemeden söndürülmesi sevindirici. Yol kenarından çıkan yangın kuşların asıl yaşadığı bölgeye ulaşmadan söndürüldü. Umarım bu gibi üzücü bir olayı bir daha yazamayız.” diye konuştu.