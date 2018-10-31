Kusursuz zeytinyağı için sırık yerine tarak kullanın

Zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte zeytinliklerde hasat hareketliliği başlarken, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, doğru hasadın nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

Türkiye'de atadan kalma yöntemlerle yapılan zeytinciliğin önüne geçmek ve doğru şekilde zeytin ile zeytinyağı üretmek için çalışmalar gerçekleştiren derneğin başkanı Totoş, Türkiye'deki zeytinyağının uluslararası tadım kriterlerinin beklentilerini karşılayamamasının asıl nedenlerinden birinin hasat olduğunu söyledi.

Totoş, mükemmel zeytinyağı en önemli aşamasının hasat olduğunun altını çizerek, “Özellikle hasat mükemmel olmazsa ondan sonraki bütün işlemlerin geçersiz olduğu bir proses takip etmek zorunda kalıyoruz. Hasatta mükemmel tanelerin fabrikaya gelmesi temel isteğimiz. Bunun için sırık kullanılmamalıdır. Çünkü zeytin ağacının dallarının uç kısımlarında meyve yoktur. Bu seneki meyve sürgün vermez. Geçen seneki sürgünün üzerinde meyve vardır. Biz geçen seneki sürgünün üzerindeki meyveyi almak için sırıkla vurduğumuzda önümüzdeki senenin meyvelerini verecek dalları yok etmiş oluyoruz” dedi.

Hasarlı şekilde hasat edilen zeytinden kusursuz yağ beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Totoş, “Zeytin dalına vurduğumuz zaman zeytinin üzerindeki koruyucu tabakayı zedelemiş olacağız ve mikropların dokunun içerisine girmesini kolaylaştırmış olacağız. Yerine hiçbir şey bulamıyorsak çok ucuz fiyata satın alabileceğimiz tarakları kullanacağız. Çocukların saçını taradığımız gibi zeytinin dallarını bununla tarayabiliyoruz. Bu sayede kusursuz tane alabiliriz. Kusursuz bir şekilde toplandıktan sonra kusursuz bir şekilde işlenen bu zeytin, dünyanın en harika besinlerinden biri oluyor. Dünya Gıda Teşkilatı'nın üç yıl boyunca üst üste dünyanın en güvenilir gıdası seçilen zeytinyağı, işte böyle üretiliyor” diye konuştu.