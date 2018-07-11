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11 Temmuz 2018 16:54

Küvet içinde kenevir yetiştirdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana yerleştirdikleri küvet içinde yasa dışı kenevir maddesi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Küvet içinde kenevir yetiştirdiler

11 Temmuz 2018 16:54

Savcılığa sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.


Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ormanlık alanda hint keneviri yetiştirildiğ ihbarı üzerine harekete geçti. Aldıkları ihbar üzerine Yalı Mahallesi Kayırlı mevkii ormanlık alanına giden ekipler küvet içinde ekili kenevir yetiştirildiğini gördü. Olayla ilgili operasyon yapan ekipler ormanlık alanda M.Ç. ve E.Ö. isimli 2 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde jandarma köpeğiyle yapılan aramada, 80 gr kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Zabıta kıyafeti ile yakalandığı belirtildi.


Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nöbetçi savcıdan alınan talimatlar doğrultusunda serbest bırakıldı.




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