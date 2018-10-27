İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastik botla kaçmaya çalışırlarken yakalandılar

Muğla’nın Datça ilçesi Emecik açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kişilik düzensiz göçmen grubu, botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi Emecik açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kişilik düzensiz göçmen grubu, botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Datça'nın Emecik Mahallesi açıklarında bir tekne içinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı yapıldı. İhbar sonrası Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gittiklerinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenlerin bulunduğu lastik botunun su almaya başladığını öğrendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi ile 6 erkek, 5 kadın, 2 kız ve 4 erkek çocuğu olmak üzere Filistin ve Irak uyruklu toplam 17 düzensiz göçmeni kurtararak Datça Limanı'na getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.