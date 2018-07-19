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19 Temmuz 2018 09:02

Leman Sam şarkı söylerken sokak köpeği sahneye fırladı

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Leman Sam şarkı söylediği sırada bir sokak köpeğinin sahneye çıkması şaşkınlığa neden oldu.

Leman Sam şarkı söylerken sokak köpeği sahneye fırladı

19 Temmuz 2018 09:02

Şarkısını söylemeye devam eden Sam, köpeğe de mikrofon uzatınca ortaya renkli görüntüler çıktı.


Önceki gün Bodrum’da bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı Leman Sam yanına gelen sürpriz hayranı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sahneye çıkan sokak köpeğinin hareketleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir yandan şarkı söyleyen Sam diğer yandan da köpeği sevmeye başladı. ’Masal Perisi’ isimli şarkısına devam eden Sam bir süre sonra mikrofonu köpeğe uzattı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede Sam’ın hayranları ünlü sanatçıyı ayakta alkışladı. Bir süre sahnede duran köpek daha sonra sahneden inerek gözlerden kayboldu. Leman Sam ise konserine kaldığı yerden devam etti.




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