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29 Temmuz 2018 02:10

Levent Yüksel, Bodrum da hem coşturdu, hem duygulandırdı

Ünlü sanatçı Levent Yüksel, Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi.

Levent Yüksel, Bodrum da hem coşturdu, hem duygulandırdı

29 Temmuz 2018 02:10

Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı hayranlarını söylediği şarkılarla hem duygulandırdı, hem coşturdu.


Antik Tiyatroda konser veren ünlü sanatçı Levent Yüksel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Duygusal ve hareketli parçalarını sevenleri ile paylaşan ünlü şarkıcı 2 saat sahnede kaldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlemeye geldiği ünlü sanatçı şarkılarını hayranları ile beraber söyledi. Zaman zaman konseri izlemeye gelenlerle de sohbet eden Levent Yüksel’in neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.


Ünlü şarkıcı, Dedikodu, Hoşçakal, Beni Bırakın adlı şarkılarını ise hayranları ile birlikte söyledi.




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