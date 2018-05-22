Lider Çocuk Tarım Kampı sona erdi

Dünya Süt Günü ve çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenirliliği hakkında bilgi vermek amacıyla Gökova Salih Güneyman İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu’ndan 40 öğrenciyle gerçekleştirilen “Lider Çocuk Tarım Kampı” tamamlandı.

Dünya Süt Günü’nde Muğla Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yarışmalar düzenlendi.

Programa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Aldemir, Okul Müdürleri, Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, “Birçok ülkeyi dolaşmış biri olarak zengin ve kıymeti bilmemiz gereken bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde insanlar gıdaya ulaşmak için savaşlar veriyor. Ülkemizde çok şükür ki böyle bir sorun yok. 0’dan 2 bin rakıma kadar tarım alanına sahip ilimizde neredeyse yetişmeyen ürün yok. Çocuklarımızı kıymetini bilmeleri için ve israf etmemeleri için bilinçlendirmeliyiz. Süt günü nedeniyle de birkaç cümle söylemek isterim. En çok süt üreten ilk 10 ülkeden biriyiz, fakat bir o kadar tüketme alışkanlığına sahip değiliz. Özellikle zihinsel ve bedensel gelişimleri için çocuklarımıza süt içme alışkanlığı kazandırmamız lazım.” dedi.

Etkinlikte Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliklerinden oluşan video gösterisi, çocukların halk oyunları ve dans gösterileri, süt içme, yoğurt yeme yarışması ve sandalye kapma yarışı yapıldı.

Yarışmaları kazanan çocuklara Milas Süt Üreticileri Birliğinin hazırladığı hediyeler takdim edildi.