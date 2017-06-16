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16 Haziran 2017 15:28

Lüks guletten 76 kaçak çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan lüks gulette yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 76 kaçak göçmen yakalandı.

Lüks guletten 76 kaçak çıktı

16 Haziran 2017 15:28


Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri Turgutreis Mahallesindeki Çatal Adası açıklarında devriye görevi yaparken "Sargona" isimli ahşap lüks gulet tekneyi fark etti. Dur ihtarı yapılan tekneye operasyon düzenleyen ekipler 76 kaçakla karşılaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu oldukları öğrenildi. Yakalanan 76 kişi Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.


Olayla ilgili 3 Gürcistan uyruklu kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken 76 kişinin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bodrum Yabancılar Şubeye gönderileceği öğrenildi.




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