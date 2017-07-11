Lüks villaları soyan iki kadın yakalandı

Kent merkezindeki lüks villalarda hırsızlığın artması üzerine İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 kişilik özel ekip oluşturuldu. Gündüz ve gece kent merkezi ve çevresindeki tüm sokak ile caddelerde arama yapıldı. Hırsızlığın meydana geldiği sokak ve caddelerde 53 tane güvenlik kamerası inceleme altına alınırken, yapılan inceleme sonucunda turist görüntüsüyle lüks villalarda hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin Filiz K. (40) ve Meryem K. (31) olduğu tespit edildi. Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik plajlar tek tek arandı. Dün öğle saatlerinde eşkale uyan iki kadın lüks villalara yakın Uzunyalı mevkiindeki bir otelin plajında şezlongda güneşlenirken yakalandı. İki kadın ekip otosuyla Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi. Filiz K.’nin üzerinden Fikriye S. adına düzenlenmiş, Meryem K.’nin üzerinden ise Ayşe C. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Filiz K., avukatıyla verdiği ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Kadının yapılan sicil taramasında, hırsızlık suçundan yattığı yarı açık cezaevinden firar ettiği, 21 tane hırsızlık sabıkası bulunduğu, Kemer, Alanya, Sungurlu, Antalya ve Kaş şehirlerinde karıştığı hırsızlık suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Arkadaşı gibi üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Meryem K.’nin ise 16 tane hırsızlık suçundan sicili olduğu, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Kemer, Alanya, Sungurlu, Antalya ve Kaş şehirlerinde karıştığı hırsızlık suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Polis, şüphelilerin on günde lüks villalarda meydana gelen 8 hırsızlık olayının 6’sının faili olduklarını parmak izleri ve güvenlik kamera kayıtlarından belirledi. İlçe Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan iki kadın, “Nitelikli hırsızlık, sahte kimlik kullanmak, görevli memura hakaret ve görevini yaptırmama” suçlarından mahkemeye çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.