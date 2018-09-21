Lüks villaya iklim değiştirme sistemi kurup uyuşturucu imal ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks villanın içerisine iklim değiştirme sistemi kurup uyuşturucu imal eden şahıs ve ona yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçu dahil 12 suçtan aranan E.Y.'nin yakalanmamak için kardeşi A.Y'nin kimliğini kullandığını tespit etti. Konacık Mahallesi'nde bir villada kaldığı ve villanın içerisine iklimlendirme sistemi kurarak, scunk maddesi olarak bilinen uyuşturucu maddeyi yetiştirip sattığı belirlenen E.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın kullandığı 06 FD 0028 plakalı araç tespit edilip, Torba uygulama noktasında durduruldu. Zanlı ve yanındaki M.C. gözaltına alındı. E.Y. isimli şahsın Konacık'ta konakladığı villanda yapılan aramada ise iklimlendirme sisteminin söküldüğü ve bodrum katında tadilat yapıldığı görüldü. İkamette yapılan aramada bir miktar scunk maddesi ele geçirildi.

Yapılan araştırma neticesinde E.Y.'nin M.C. ve Ö.G. ile birlikte iklimlendirme sistemine ait düzenekleri Ö.G. isimli şahsa ait marketin deposuna taşıdıkları belirlendi. Markete ait depoda yapılan aramada da iklimlendirme sistemine ait düzenekler bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan E.Y. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ö.G. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.