Lüks yata 26 tankerle 3 milyon TL'lik yakıt

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Rus iş adamı Victor Rashnikov'un lüks yatı "Ocean Victory", 26 tankerle 3 milyon TL'lik yakıt alıyor.

Türkiye'de Gebze ve İskenderun'da demir çelik tesisleri bulunduğu öğrenilen Rus iş adamı Victor Rashnikov'un yatı, sabah saatlerinde Fethiye Körfezi'ne giriş yaptı. Rus iş adamının 'Ocean Victory' isimli 120 metre uzunluğundaki mega yatına, 26 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 550 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 3 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.

Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın yakıt ikmalinin ardından yarın sabah ilçeden ayrılacağı kaydedildi. Lüks yatta helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.