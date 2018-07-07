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07 Temmuz 2018 10:04

Lüks yata 9 tankerle 700 bin liralık akaryakıt yüklendi

Yunan iş adamı Theodore Angelopoulos’un lüks yatı Bodrum’a geldi.

Lüks yata 9 tankerle 700 bin liralık akaryakıt yüklendi

07 Temmuz 2018 10:04

Mega yata 9 tankerle 700 bin liralık yakıt ikmali yapılırken yatı yakından gören vatandaşlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.


Dünyanın en sıra dışı yatlarından biri olan “OKTO” isimli yat sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak marinaya demirledi. Yunanistan’ın en zengin iş adamlarından biri olan Theodore Angelopoulos’a ait 2014 yapımı 66 metre uzunluğundaki lüks yata Yalıkavak marinada yakıt ikmali yapıldı. Yiyecek içecek takviyesi için 4 minibüs de marinaya gelerek lüks yatın yanına yanaştı. Alışveriş sepetleri ile yata taşınan yiyecek içecekler için ise yaklaşık 100 bin lira harcandığı öğrenildi.



Haftalık kirası dudak uçuklattı


“OKTO” isimli lüks yata Aliağa Rafinerisinden getirilen 9 tankerle, 159 bin litre akaryakıt ikmal edildi. Akaryakıt alım işlemi yaklaşık 5 saat sürdü. Yunanlı milyarder iş adamının yakıt için yaklaşık 700 bin TL ödediği öğrenildi.


50 milyon euro değerindeki yat, yakıt ikmalinin ardından İtalya’nın Monako adasına gitmek için yola çıktı. Haftalık kirasının 500 bin euro olduğu öğrenilen lüks yatı gören vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi.


Sıra dışı tasarımı ile dikkatleri üzerine toplayan yatın içerisinde sinema salonu, eğlence kulübü, özel restoran ve burun kısmında ise özel jakuzi bulunuyor.




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