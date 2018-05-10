Lüks yatlar Fethiye’ye demir attı

Ocean Victory isimli lüks yatın Rus iş adamı Victor Rashnikov’a ait olduğu belirtilirken, mega yat Fethiye Körfezi Şövalye Adası yakınlarına demirledi. Yatın içinde Rus iş adamının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Milyon dolarlık yatta helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları bulunuyor.

Ocean Victory adlı mega yatın yanına da sabah saatlerinde 40 metrelik Antara isimli yat demirledi.

Yan yana demirli duran yatlara yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla yatların fotoğrafını çekti. Nereye gidecekleri konusunda bilgi verilmeyen yatların Rodos’tan geldiği öğrenildi.