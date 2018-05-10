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10 Mayıs 2018 17:10

Lüks yatlar Fethiye’ye demir attı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarına demirleyen milyon dolarlık iki lüks yat ilgi odağı oldu.

Lüks yatlar Fethiye’ye demir attı

10 Mayıs 2018 17:10


Ocean Victory isimli lüks yatın Rus iş adamı Victor Rashnikov’a ait olduğu belirtilirken, mega yat Fethiye Körfezi Şövalye Adası yakınlarına demirledi. Yatın içinde Rus iş adamının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Milyon dolarlık yatta helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları bulunuyor.


Ocean Victory adlı mega yatın yanına da sabah saatlerinde 40 metrelik Antara isimli yat demirledi.


Yan yana demirli duran yatlara yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla yatların fotoğrafını çekti. Nereye gidecekleri konusunda bilgi verilmeyen yatların Rodos’tan geldiği öğrenildi.




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